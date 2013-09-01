Верстка раздела Связаться с нами (Обратная связь)

$50
HTML-версткаЗакрыт14 заявок280 просмотров
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Существующему сайту следует добавить раздел "СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ" на примере:

http://liwil.net/связаться-с-нами

Дизайн, визуалы, текст - их расположение и форматирование готовы.

Понадобится html-верстка + немного программирования (чтобы отправленные данные приходили на е-меил. Желательно в виде таблицы Excel)

10 лет назад
andrew133
Андрей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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