Адаптивный шаблон для вордпресс

Есть модели автомобилей. Нужно создать html страницу шириной в 500 px, где будет: - одно фото автомобиля определенных размеров - таблица с ценами Плюс приложить одно маленькое фото автомобиля. Упаковать все в папку с названием авто. Знание css (цвета таблицы делать). Нужно ...
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Здравствуйте, уважаемые верстальщики!
Нужна консультация по адаптивной верстке для вордпресса, а затем возможно сотрудничество в рамках этой самой адаптивной верстки.
Желателен исполнитель, который может показать примеры своих работ именно для вордпресса, или же выполнял адаптивную верстку в рамках шаблонов других движков, но уверен в своих силах и готов сделать то же самое для WordPress.
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