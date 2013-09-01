Адаптивный шаблон для вордпресс

Здравствуйте, уважаемые верстальщики!

Нужна консультация по адаптивной верстке для вордпресса, а затем возможно сотрудничество в рамках этой самой адаптивной верстки.

Желателен исполнитель, который может показать примеры своих работ именно для вордпресса, или же выполнял адаптивную верстку в рамках шаблонов других движков, но уверен в своих силах и готов сделать то же самое для WordPress.