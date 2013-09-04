Надо сверстать две страницы

Есть тестовый сайт, который висит по адресу http://kerastase.extmage.com

Все уже настроено, многие элементы возможно добавлять через админку.

Есть несколько страниц, у которых не сверстана центральная контентная часть, т.е. страница создана, есть header и footer, основная верхняя заставка, но нет куска, который идет ниже основной верхней горизонтальной заставки.

Таких страниц две:

1. http://kerastase.extmage.com/couture-styling

Вместо «Здесь будет контент» надо заверстать центральную часть из макета 44_Page_Styling_Gamme_Construction.jpg

2. http://kerastase.extmage.com/special-offers

Вместо «Здесь будет контент страницы» надо заверстать центральную часть из макета 47_Page_offres.jpg

Картинки прикреплены тут: http://www.weblancer.net/projects/534683.html