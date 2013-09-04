Надо сверстать две страницы

Существующему сайту следует добавить раздел "СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ" на примере: http://liwil.net/связаться-с-нами Дизайн, визуалы, текст - их расположение и форматирование готовы. Понадобится html-верстка + немного программирования (чтобы отправленные данные приходили на е-меил. Желательно в виде таблицы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть тестовый сайт, который висит по адресу http://kerastase.extmage.com
Все уже настроено, многие элементы возможно добавлять через админку.
Есть несколько страниц, у которых не сверстана центральная контентная часть, т.е. страница создана, есть header и footer, основная верхняя заставка, но нет куска, который идет ниже основной верхней горизонтальной заставки.
Таких страниц две:
1. http://kerastase.extmage.com/couture-styling
Вместо «Здесь будет контент» надо заверстать центральную часть из макета 44_Page_Styling_Gamme_Construction.jpg
2. http://kerastase.extmage.com/special-offers
Вместо «Здесь будет контент страницы» надо заверстать центральную часть из макета 47_Page_offres.jpg
Картинки прикреплены тут: http://www.weblancer.net/projects/534683.html
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