Надо сверстать две страницы

HTML-версткаЗавершен4 заявки195 просмотров
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Есть тестовый сайт, который висит по адресу http://kerastase.extmage.com

Все уже настроено, многие элементы возможно добавлять через админку.

Есть несколько страниц, у которых не сверстана центральная контентная часть, т.е. страница создана, есть header и footer, основная верхняя заставка, но нет куска, который идет ниже основной верхней горизонтальной заставки.

Таких страниц две:

1. http://kerastase.extmage.com/couture-styling

Вместо «Здесь будет контент» надо заверстать центральную часть из макета 44_Page_Styling_Gamme_Construction.jpg

2. http://kerastase.extmage.com/special-offers

Вместо «Здесь будет контент страницы» надо заверстать центральную часть из макета 47_Page_offres.jpg

Картинки прикреплены тут: http://www.weblancer.net/projects/534683.html

10 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dmitriyligay
Лигай 
36 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$55
2 дня
Шикарная работа! Выполнено все как и просилось, я остался очень доволен работой Дмитрия. Рекомендую!
Хороший заказчик. Все договорённости были соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
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