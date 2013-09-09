Верстка макета сайта

Существующему сайту следует добавить раздел "СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ" на примере: http://liwil.net/связаться-с-нами Дизайн, визуалы, текст - их расположение и форматирование готовы. Понадобится html-верстка + немного программирования (чтобы отправленные данные приходили на е-меил. Желательно в виде таблицы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужен html макет сайта в виде одной страницы, сделанный не по psd исходнику, а по моему описанию ниже, на примерах других сайтов.
Макет представляет из себя одну html страницу с образцами элементов сайта на ней. Макет делается для сайта http://hhgg.ru/
Образец сайта полу-исходника для макета http://fishki.net/
Требования:
- doctype и кодировка макета - как на hhgg.ru
- минимальная ширина сайта 980px, максимальная ширина сайта 1220px (резина), левая колонка сайта должна быть фиксированной жестко заданной ширины 180px
- цветовая гамма как здесь http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42973/
- html и css коды должны быть максимально минимизированы (не сжаты, а просто должны использоваться только стили для нужных элементов, ничего лишнего не должно быть); + полная кроссбраузерность, валидность и семантичность, верстка на дивах
- font-family в макете должен задаваться в одном месте (а размер шрифтов элементов там где это будет нужно)
- цвет основного фона - белый
- шапка и футер - во всю ширину как на фишках.нет, фон шапки красный, футера - коричневый, как на template-help
- логотип в шапке взять с фишек (я потом сам его изменю), середина шапки пустая, справа как у фишек сделать три кружка с изменением цвета при наведении мыши
- в центре макета две колонки, слева навигация-меню, справа - контент, блоки также с закругленными краями
- дизайн постраничной навигации как тут http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42973/portfolio/
- заголовки статей цвета как на странице по ссылке в предыдущем пункте
- картинки обвести в рамочку как тут http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42973/portfolio/
- образцы инпутов, текстареа, и кнопок сделать как тут http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42973/contacts/
- в футере разместить надпись как тут http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42973/ и под ней несколько образцов счетчиков
От вас нужна html страница сайта со всеми элементами, о которых я написал выше. Как будто вы открыли сайт hhgg.ru, сохранили html страничку к себе на компьютер и затем открыли её. Натягивать получившийся шаблон на сайт я буду сам, мне нужен только образец html разметки и стилей элементов.
От вас (кратко): html страница с образцами элементов на ней, css код (с заданными стилями для картинок, заголовков, параграфов, списков, инпутов/кнопок).
На все вопросы готов ответить в ЛС.
По окончании проекта оплата и отзыв.
Обращаю ваше внимание, что моментальной оплаты сразу после сдачи работы не будет, мне нужно время, чтобы проверить его и протестировать ваш макет в разных браузерах, это обычно занимает несколько дней. Оплата возможна практически любым способом, на ваш выбор.
В заявке указывайте: стоимость работы, сроки работы, также желательно дать пару ссылок на образцы вашей верстки на дивах.
В конце текста вашей заявки напишите смайл ^_^, тогда я буду уверен, что вы прочитали ТЗ до конца. :)
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