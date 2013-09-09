Верстка макета сайта

HTML-версткаЗавершен6 заявок380 просмотров
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Добрый день.

Нужен html макет сайта в виде одной страницы, сделанный не по psd исходнику, а по моему описанию ниже, на примерах других сайтов.

Макет представляет из себя одну html страницу с образцами элементов сайта на ней. Макет делается для сайта http://hhgg.ru/

Образец сайта полу-исходника для макета http://fishki.net/

Требования:

- doctype и кодировка макета - как на hhgg.ru

- минимальная ширина сайта 980px, максимальная ширина сайта 1220px (резина), левая колонка сайта должна быть фиксированной жестко заданной ширины 180px

- цветовая гамма как здесь http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42973/

- html и css коды должны быть максимально минимизированы (не сжаты, а просто должны использоваться только стили для нужных элементов, ничего лишнего не должно быть); + полная кроссбраузерность, валидность и семантичность, верстка на дивах

- font-family в макете должен задаваться в одном месте (а размер шрифтов элементов там где это будет нужно)

- цвет основного фона - белый

- шапка и футер - во всю ширину как на фишках.нет, фон шапки красный, футера - коричневый, как на template-help

- логотип в шапке взять с фишек (я потом сам его изменю), середина шапки пустая, справа как у фишек сделать три кружка с изменением цвета при наведении мыши

- в центре макета две колонки, слева навигация-меню, справа - контент, блоки также с закругленными краями

- дизайн постраничной навигации как тут http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42973/portfolio/

- заголовки статей цвета как на странице по ссылке в предыдущем пункте

- картинки обвести в рамочку как тут http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42973/portfolio/

- образцы инпутов, текстареа, и кнопок сделать как тут http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42973/contacts/

- в футере разместить надпись как тут http://livedemo00.template-help.com/wordpress_42973/ и под ней несколько образцов счетчиков

От вас нужна html страница сайта со всеми элементами, о которых я написал выше. Как будто вы открыли сайт hhgg.ru, сохранили html страничку к себе на компьютер и затем открыли её. Натягивать получившийся шаблон на сайт я буду сам, мне нужен только образец html разметки и стилей элементов.

От вас (кратко): html страница с образцами элементов на ней, css код (с заданными стилями для картинок, заголовков, параграфов, списков, инпутов/кнопок).

На все вопросы готов ответить в ЛС.

По окончании проекта оплата и отзыв.

Обращаю ваше внимание, что моментальной оплаты сразу после сдачи работы не будет, мне нужно время, чтобы проверить его и протестировать ваш макет в разных браузерах, это обычно занимает несколько дней. Оплата возможна практически любым способом, на ваш выбор.

В заявке указывайте: стоимость работы, сроки работы, также желательно дать пару ссылок на образцы вашей верстки на дивах.

В конце текста вашей заявки напишите смайл ^_^, тогда я буду уверен, что вы прочитали ТЗ до конца. :)

10 лет назад
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Отличное качество, отличная работа. Спасибо!
Высокий рейтинг Максима говорит сам за себя - всё было чётко и грамотно, оплата произведена сразу же удобным для меня способом. Спасибо за заказ!
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