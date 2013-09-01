Верстка посадочной страницы

$150
HTML-версткаЗакрыт1 заявка126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, необходимо выполнить следующие работы по посадочной странице:

-верстка

-размещение на хостинге

-установка счетчиков метрики и аналитикс

-настройка форм обратной связи

-настройка целей в метрике и аналитике

Жду откликов и ссылок на работающие сверстанные Вами лендиги.

Спасибо!

10 лет назад
avologodski
Александр 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Верстка раздела Связаться с нами (Обратная связь)

    $50

    Существующему сайту следует добавить раздел "СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ" на примере: http://liwil.net/связаться-с-нами Дизайн, визуалы, текст - их расположение и форматирование готовы. Понадобится html-верстка + немного программирования (чтобы отправленные данные приходили на е-меил. Желательно в виде таблицы ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка макета сайта

    Добрый день. Нужен html макет сайта в виде одной страницы, сделанный не по psd исходнику, а по моему описанию ниже, на примерах других сайтов. Макет представляет из себя одну html страницу с образцами элементов сайта на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен Landing Page с продуманным дизайном

    Одностраничник по услугам консультаций в сфере Фэн-Шуй (основной сайт http://pofenshui.ru) В ТЗ все достаточно подробно описано. По запросу будут высланы файлы разработанного фирменного стиля компании.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Надо сверстать две страницы

    Есть тестовый сайт, который висит по адресу http://kerastase.extmage.com Все уже настроено, многие элементы возможно добавлять через админку. Есть несколько страниц, у которых не сверстана центральная контентная часть, т.е. страница создана, есть header и footer, основная верхняя заставка, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка OpenCart

    $100

    Из двух psd файлов (главная и категории отличаются лишь надписью в заголовке) необходимо сверстать и натянуть дизайн на движок Opencart. Псдешки в приложении

    OpenCart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Адаптивный шаблон для вордпресс

    Здравствуйте, уважаемые верстальщики! Нужна консультация по адаптивной верстке для вордпресса, а затем возможно сотрудничество в рамках этой самой адаптивной верстки. Желателен исполнитель, который может показать примеры своих работ именно для вордпресса, или же выполнял адаптивную верстку ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание простых HTML страниц

    Есть модели автомобилей. Нужно создать html страницу шириной в 500 px, где будет: - одно фото автомобиля определенных размеров - таблица с ценами Плюс приложить одно маленькое фото автомобиля. Упаковать все в папку с названием авто. Знание css (цвета таблицы делать). Нужно ...

    HTML
    HTML-верстка4 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад