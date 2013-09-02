Правки сайта

Итак, есть сайт, правки на нем только при помощи css возможны. Мелкие, но их много. Правки идут по ходу наполнения и разработки.

От вас - рейт в час (только предварительно посмотрите сколько java-девы стоят, а то некоторые хотят столько же, а то и дороже :), оперативная реакция - до 4 часов в рабочее время, побольше времени в сети и присутствие чувства юмора (мы тут не газ воруем и не нефть продаем).

Предложения в сервисе.