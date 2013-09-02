Сверстать и подвесить новый дизайн на форум PhpBB

Существующему сайту следует добавить раздел "СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ" на примере: http://liwil.net/связаться-с-нами Дизайн, визуалы, текст - их расположение и форматирование готовы. Понадобится html-верстка + немного программирования (чтобы отправленные данные приходили на е-меил. Желательно в виде таблицы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
На форуме готов новый дизайн, необходимо сверстать и подвесить.
Работа по верстке постоянная.
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