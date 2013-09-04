Нужна адаптивная верстка

Очень приятный во всех отношениях заказчик. Четко формулирует задачу, постоянно находится в сети и моментально отвечает на все вопросы касательно проекта. Оплата была произведена сразу после выполнения работы, не смотря на то что способ оплаты был не совсем удобным для Дмитрия. Всем рекомендую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество!