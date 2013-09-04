Нужна адаптивная верстка

HTML-версткаЗавершен10 заявок213 просмотров
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Необходимо сделать адаптивную верстку.

В частности для:

Обычных мониторов 17-19'

Планшетов ipad и других ( вертикальный горизонтальный )

Смартфонов ( вертикальный горизонтальный )

В приложении дизайн. Для остальных устройств тоже будет.

10 лет назад
Xor-Studio
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
voky
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$150
2 дня
Александр - это мастер. Работа выполнена сверхсрочно и очень качественно. Такая верстка, стоит свои денег!
Очень приятный во всех отношениях заказчик. Четко формулирует задачу, постоянно находится в сети и моментально отвечает на все вопросы касательно проекта. Оплата была произведена сразу после выполнения работы, не смотря на то что способ оплаты был не совсем удобным для Дмитрия. Всем рекомендую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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