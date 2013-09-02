Добавить к свёрстанному шаблону кнопки и видео

Есть свёрстанный шаблон одностраничника: http://superprezents.ru/ufo/

нужно:

1. добавить кнопки "купить" и "заказ звонка" (есть отрисованные) и привязать их к почтовому ящику.

нужно, чтобы при нажатии кнопки "заказ звонка" всплывало окошко с полями "имя", "имейл" (отрисовано), при нажатии на кнопки "хочу такую же" и "получить игрушку" всплывало окно с такими же полями (тоже есть в исходниках) кнопку "хочу такую же" нужно добавить под видео, сейчас её нет на одностраничнике, но есть отрисованная.

2. вставить видео в шаблон

видео должно быть это: http://www.youtube.com/watch?v=wcJzO__z_gA

имейл для привязки кнопок сообщу исполнителю.

В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте:

1. сроки

2. цену