Добавить к свёрстанному шаблону кнопки и видео

здравствуйте. требуется адаптивная, кроссплатформенная вёрстка. всплывающее меню. разворачивающаяся при наведении мыши картинка в шапке. всплывающий вопрос о правильности выбранного региона. Остальное стандарт - две колонки и шапка. Только с опытом. Требуется качество
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть свёрстанный шаблон одностраничника: http://superprezents.ru/ufo/
нужно:
1. добавить кнопки "купить" и "заказ звонка" (есть отрисованные) и привязать их к почтовому ящику.
нужно, чтобы при нажатии кнопки "заказ звонка" всплывало окошко с полями "имя", "имейл" (отрисовано), при нажатии на кнопки "хочу такую же" и "получить игрушку" всплывало окно с такими же полями (тоже есть в исходниках) кнопку "хочу такую же" нужно добавить под видео, сейчас её нет на одностраничнике, но есть отрисованная.
2. вставить видео в шаблон
видео должно быть это: http://www.youtube.com/watch?v=wcJzO__z_gA
имейл для привязки кнопок сообщу исполнителю.
В заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте:
1. сроки
2. цену
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