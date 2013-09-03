Вёрстка и настройка сайта

На руках имеется:

- Скрипт сайта, приобретенный специально под этот проект, без дизайна (белый фон, чёрный шрифт)

- Дизайн созданный специально под этот скрипт. А так же дизайнер, готовый доработать/подправить дизайн по требованию исполнителя

- Зарегистрированный домен

- Контент для наполнения сайта будет предоставлен по ходу пработы

Задача:

- Вёрстка

- Настройка

- Перенос домена на хостинг

Уважаемые фрилансеры, все подробности указаны в ТЗ. Если есть вопросы, не стесняйтесь уточнять. В заявках пожалуйста указывайте сроки исполнения и желаемый гонорар.

Подробности описаны в ТЗ

если есть вопросы по скрипту, пожалуйста, смотрите сайт разработчика: http://h-scripts.ru