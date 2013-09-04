Доработать несколько лендингов

Требуется специалист имеющий опыт работы по верстке и программированию сайта на платформе Битрикс. Интернет магазин. Сайт создается на платформе Bitrix. Работа поэтапная. Сайт размещается на новом домене rosizolit.com. Завершены работы на 90% по дизайну. Создана, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В данный момент есть два лендинга, надо немного их доработать:
- переделать структуру
- нарисовать несколько иконок
- вставить нужный текст в нужные места
+ если сработаемся, есть ряд заданий по нарисованию графических коробочек,
иконок.
Пишите сразу в скайп (есть в контактах).
- Похожие заказы
- $5000HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
здравствуйте. требуется адаптивная, кроссплатформенная вёрстка. всплывающее меню. разворачивающаяся при наведении мыши картинка в шапке. всплывающий вопрос о правильности выбранного региона. Остальное стандарт - две колонки и шапка. Только с опытом. Требуется качествоЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо сверстать одну (главную) страницу сайта по псд-макету (см. приложение, psd-файл со слоями будет предоставлен выбранному разработчику). Нужна кросс-браузерная валидная верстка, табы - на jquery. Форму покупки билетов в самом низу верстать не надо, она ...Завершен10 лет назад
Нужно сверстать сайт на Zurb Foundation 4 5 страниц. Качественно, семантично, без лишних дивов, кроссбраузерно. Сложность верстки - обычная, без спец. javascript, с подменюHTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть сайт http://demo4.tmbp.ru/ Нужно чтобы по клику картинки межу 8 и 9 этажом увеличивались. Также нужно сделать вот такой эффект как здесь http://themes.sqrt121.com/?theme=mercurial Эффекты реализованы но видимо конфликт библиотеки Jquery для специалиста роботы на час. Указывайте цену и ...Завершен10 лет назад
Есть хороший макет, который не имеет много графики, его нужно сверстать за парочку дней, мне не очень спешно, но хотелось бы быстрей его иметь уже на руках. Прошу писать сразу в skype мне!HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть свёрстанный шаблон одностраничника: http://superprezents.ru/ufo/ нужно: 1. добавить кнопки "купить" и "заказ звонка" (есть отрисованные) и привязать их к почтовому ящику. нужно, чтобы при нажатии кнопки "заказ звонка" всплывало окошко с полями "имя", "имейл" (отрисовано), при нажатии на ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
Итак, есть сайт, правки на нем только при помощи css возможны. Мелкие, но их много. Правки идут по ходу наполнения и разработки. От вас - рейт в час (только предварительно посмотрите сколько java-девы стоят, а ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад