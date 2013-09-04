Доработать несколько лендингов

HTML-версткаЗавершен2 заявки192 просмотра
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В данный момент есть два лендинга, надо немного их доработать:

- переделать структуру

- нарисовать несколько иконок

- вставить нужный текст в нужные места

+ если сработаемся, есть ряд заданий по нарисованию графических коробочек,

иконок.

Пишите сразу в скайп (есть в контактах).

10 лет назад
Warsong
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
BodakYura
Юрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Все сделано качественно, все желания были учтены.
Четкое задание. Стабильная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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