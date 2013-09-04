Верстка главной страницы сайта

Необходимо сверстать одну (главную) страницу сайта по псд-макету (см. приложение, psd-файл со слоями будет предоставлен выбранному разработчику). Нужна кросс-браузерная валидная верстка, табы - на jquery. Форму покупки билетов в самом низу верстать не надо, она вставляется через iframe (код будет предоставлен)

Сроки выполнения - сегодня до конца дня. Оплата по факту. Просьба присылать предложения с ценой.

Спасибо!