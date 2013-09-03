Верстка портала

$1000
HTML-версткаЗавершен1 заявка118 просмотров
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Необходимо сверстать портал из 30 шаблонов. Js-скрипты так же должны быть предоставлены. Все подробности в личку.

10 лет назад
alexcinergy
Алексей 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
10 лет назад
$950
18 дней
Нам очень повезло, что нашли такого специалист как Александр. С ним очень приятно работать. Александр очень вежлив в общении и большой профессионал в своем деле. Будем и дальше сотрудничать с ним.
Очень доволен работой с Алексеем. Кроме приятного общения, профессионального подхода исполнитель, работая с Алексеем может рассчитывать на быструю оплату, постоянный контакт, помощь в решении возникших вопросов. С такими заказчиками одно удовольствие работать, спасибо!!!
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