Поменять цвет элементов на странице.

HTML-версткаЗакрыт14 заявок196 просмотров
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http://www.chesslabyrinth.ru/

Поменять цвет блоков справа и слева. Не нашла сама в коде!

10 лет назад
yanmel
Яна 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
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