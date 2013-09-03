Поменять цвет элементов на странице.

В данный момент есть два лендинга, надо немного их доработать: - переделать структуру - нарисовать несколько иконок - вставить нужный текст в нужные места + если сработаемся, есть ряд заданий по нарисованию графических коробочек, иконок. Пишите сразу в скайп (есть в ...