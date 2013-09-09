Верстка главной страницы сайта

Добрый день.

Необходимо выполнить вёрстку главной страницы сайта для корректного отображения на мониторах от 13 дюймов до 19 в разрешении 1280 на 1024. На странице есть объект (компас с пятью кнопками), который должен всегда находится в нижнем левом углу.

Образец картинки - прикрепил. На образце условно отмечены видимые области на разных экранах (в зависимости от их размера). Компас показан белым овалом.

Оплата сразу по окончании работы.