Верстка главной страницы сайта

$60
HTML-версткаЗавершен19 заявок273 просмотра
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Добрый день.

Необходимо выполнить вёрстку главной страницы сайта для корректного отображения на мониторах от 13 дюймов до 19 в разрешении 1280 на 1024. На странице есть объект (компас с пятью кнопками), который должен всегда находится в нижнем левом углу.

Образец картинки - прикрепил. На образце условно отмечены видимые области на разных экранах (в зависимости от их размера). Компас показан белым овалом.

Оплата сразу по окончании работы.

10 лет назад
dvf
56 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
mvm
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Михаил выполнил работу добросовестно и быстро. Коммуникабелен, с ним приятно работать. Всем рекомендую.
Приятно было работать с Дмитрием! Четко знает чего хочет, оплата без каких-либо задержек, приятен в общении. Всем рекомендую!
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