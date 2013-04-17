dvf

Дмитрий dvf

 
57 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте! Необходим дизайн сайта, посвящённого любителям квестов, активных игр и путешествий. Естественно хочется, что бы он был красивым, стильным и функциональным одновременно! :) Есть 3-D картинка на главную страничку ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн главной странички

    $50

    Необходим дизайн главной странички сайта. Имеется фоновая картинка выполненная в 3-D. Нужно разместить на ней функциональное меню. Пояснения в файле Сайт_главная.docx "Функционалка" должна органично и красиво вписываться в основную картинку ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка главной страницы сайта

    $60

    Добрый день. Необходимо выполнить вёрстку главной страницы сайта для корректного отображения на мониторах от 13 дюймов до 19 в разрешении 1280 на 1024. На странице есть объект (компас с пятью кнопками), который ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программирование сайта

    $1000

    Нужны программисты для создания сайта, посвящённого квестам, корпоративным играм и путешествиям. В команде уже есть художник и веб-дизайнер. Техническое задание прикреплено. Оплата по факту выполнения работ.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Верстка главной страницы сайта
Приятно было работать с Дмитрием! Четко знает чего хочет, оплата без каких-либо задержек, приятен в общении. Всем рекомендую!
Михаил выполнил работу добросовестно и быстро. Коммуникабелен, с ним приятно работать. Всем рекомендую.
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