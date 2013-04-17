Здравствуйте! Необходим дизайн сайта, посвящённого любителям квестов, активных игр и путешествий. Естественно хочется, что бы он был красивым, стильным и функциональным одновременно! :) Есть 3-D картинка на главную страничку ...
- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходим дизайн главной странички сайта. Имеется фоновая картинка выполненная в 3-D. Нужно разместить на ней функциональное меню. Пояснения в файле Сайт_главная.docx "Функционалка" должна органично и красиво вписываться в основную картинку ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $60
Добрый день. Необходимо выполнить вёрстку главной страницы сайта для корректного отображения на мониторах от 13 дюймов до 19 в разрешении 1280 на 1024. На странице есть объект (компас с пятью кнопками), который ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Нужны программисты для создания сайта, посвящённого квестам, корпоративным играм и путешествиям. В команде уже есть художник и веб-дизайнер. Техническое задание прикреплено. Оплата по факту выполнения работ.Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
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