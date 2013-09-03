Сверстать Landing Page

$10
HTML-версткаЗавершен9 заявок210 просмотров
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Необходимо сверстать страницу.

Страница относительно простая, без наворотов.

Требования - указывать теги HTML5 (в частности выделять разделы тегом Article). Заголовки использовать строго H1/H2.

Никакой специфичной анимации, требующей JavaScript на странице нет.

10 лет назад
espspb
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
GekaBrs
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Верстка страницы сделана, очень быстро и хорошо.
Все хорошо, сотрудничеством полностью доволен.
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