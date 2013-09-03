Нужно натянуть на CMS

Здравствуйте. Нужно сверстать и установить на действующий сайт новый дизайн. CMS собственная, но с шаблоном разобраться не трудно, лежит в отдельной папке template. Картинки в шапке нужно показывать через какой-то слайдер (NivoSlider к Jquery например) на ваше усмотрение. ...