Нужно натянуть на CMS

HTML-версткаЗакрыт18 заявок202 просмотра
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Нужно натянуть html верстку на CMS. Мои предпочтения к Eleanor, HostCMS, WP, может Вы что-то еще сможете предложить, рассмотрю все варианты, но только не Joomla! Вот примерное задание: http://demo.yoobe.ru/magicapple/

Предлагайте цену и сроки, выберу самое оптимальное.

10 лет назад
mdpca
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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