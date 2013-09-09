Сверстать Responsive Bootstrap

HTML-версткаЗавершен7 заявок165 просмотров
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PSD > Bootstrap Layout

Требования:

* CSS3 / HTML5

* IE8+ / остальные нормальные браузеры

* Responsive (обычный браузер, планшет/айпад. Мобильники не надо).

Bootstrap
10 лет назад
wesert
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mvm
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
Второй раз обращаюсь к Михаилу. Очень хорошо поработали. Он учел все пожелания. Постоянно на связи в скайпе. Спасибо =)
Сотрудничеством остался доволен. Всем рекомендую!
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