Верстка

$50
HTML-версткаЗавершен11 заявок255 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать 5 страниц.

Главное , чтобы код был понятен, и удобен для роботы.

Пишите ваши сроки и цены.

P.S. : Сверстать нужно только внутряки (контент), так как главная уже сверстана.

Оплата , после полученной и проверенной работы.

Кроссбраузерност: как обычно все браузеры и IE от 7 включительно.

PSD выбранному исполнителю.

10 лет назад
prometei
Артем 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Pan1k
Саня 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Роботу, выполнил очень хорошо, подошел к выполнению очень проффесионально, сделал качественно, очень удобно для роботы а главное в срок. И никуда при этом не пропадал, постоянно был на связи.
Хороший заказчик и человек!!! Рекомендую!!
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