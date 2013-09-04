Исправить ошибку в верстке

Здравствуйте!

Обнаружилась ошибка в верстке на страницах с товаром интернет-магазина.

Пример страницы http://vsekopii.com/zhenskie-naruchnye-chasy-tiffany-p-57300.html

При сужении окна браузера блоки боковые блоки смещаются и наезжают на центральные блоки.

На других страницах (главной, разделов, статей и др.) этого не происходит.

Задача в том, чтобы выявить в каком именно месте допушена ошибка и найти путь исправления.

Возможно, ошибка локализована - связана с блоком "Товары в этой же категории", если его убрать, то боковые блоки ложатся ровно.