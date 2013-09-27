Верстка HTML 5

Для чистовой (под SEO) переверстки сайта требуется верстальщик HTML, JS и CSS. Верстка должна быть универсальна и модульна для любой CMS. Требование: Чистый короткий и правильный код с минимумом тегов и максимумом текстов. 10 типов страниц: Главная, Категория 1 ...
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Здравствуйте, нужно до завтра (23:00) сдать верстку. (html 5, css 3. кроссбраузерность IE7+, Chrome, FireFox, Opera, Safari)
макеты приложил, цены? и пишите, только те кто успеет!
Верстка легкая!
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