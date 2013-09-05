Верстальщик в команду

HTML-версткаЗакрыт13 заявок264 просмотра
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Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества. Компания разрабатывает собственную информационную систему для общепита.

Задачи - от поиска и решения проблем верстки, до разработки (верстка) новых интерфейсов и прототипов.

Оплата регулярно на банковскую карту. ЗП от 15 тр. в месяц.

Требования: аккуратный код и ответственность. Работаем через таск-менеджер. Общение по почте и скайпу.

10 лет назад
riff-raff
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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