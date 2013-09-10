Сделать адаптированную верстку на сайте

HTML-версткаЗавершен12 заявок182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Нужен хороший верстальщик! Необходимо сделать адаптированную верстку на сайте. Далее, работы по верстке много!

Пишите!

10 лет назад
Mikhail55
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
sajkun
41 годГрузия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$120
4 дня
Огромное спасибо! Сделал супер верстку раньше срока! Не подвел. Рекомендую! Очень качественная работа.
Доволен работой с Михаилом, образцовый заказчик, на мой взгляд. Ясное ТЗ, своевременная оплата и предоплата согласно договоренностей. Никаких внезапных доработок или изменений проекта. Всегда на связи на случай уточнений. Буду рад продолжению сотрудничества.
  • Похожие заказы

  • Необходима верстка страницы на html

    $5

    Необходима верстка страницы на html нужно левую колонку поднять наверх и ниже сделать еще три колонки растягивающиеся, причем в Opera и Crome показывает колонку нормально(вверху) на других браузерах показывает внизу. подправить стиль шрифта

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Довести до ума сайт на Wordpress

    $50

    Нужно обновить версию движка, оптимизировать запросы к БД, перенести сайт на другой хостинг, и еще много чего доделать по мелочи. Подробности в ТЗ выбранному исполнителю. Сайт на украинском языке, кроме этого есть определенная специфика, поэтому ...

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вставить баннер в шаблон phpBB

    Простое задание: нужно вставить баннер в шаблон phpbb. Баннер GIF в наличии. Сделать нужно сейчас. В ответе указывайте обязательно цену.

    PHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка верстки

    $100

    Есть верстка сайта и новый очень похожий макет (внесены изменения в старый дизайн). На базе старой верстки сделать новую. Основные изменения - меню и на главной, сортировки в каталогах. Базовый сайт http://fashion-u.ru.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка HTML 5

    Здравствуйте, нужно до завтра (23:00) сдать верстку. (html 5, css 3. кроссбраузерность IE7+, Chrome, FireFox, Opera, Safari) макеты приложил, цены? и пишите, только те кто успеет! Верстка легкая!

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • SEO верстка 10 страниц

    $50

    Для чистовой (под SEO) переверстки сайта требуется верстальщик HTML, JS и CSS. Верстка должна быть универсальна и модульна для любой CMS. Требование: Чистый короткий и правильный код с минимумом тегов и максимумом текстов. 10 типов страниц: Главная, Категория 1 ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад