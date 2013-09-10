Сделать адаптированную верстку на сайте

Нужно обновить версию движка, оптимизировать запросы к БД, перенести сайт на другой хостинг, и еще много чего доделать по мелочи. Подробности в ТЗ выбранному исполнителю. Сайт на украинском языке, кроме этого есть определенная специфика, поэтому ...