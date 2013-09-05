Вставить баннер в шаблон phpBB

Здравствуйте! Обнаружилась ошибка в верстке на страницах с товаром интернет-магазина. Пример страницы http://vsekopii.com/zhenskie-naruchnye-chasy-tiffany-p-57300.html При сужении окна браузера блоки боковые блоки смещаются и наезжают на центральные блоки. На других страницах (главной, разделов, статей и др.) этого не происходит. Задача в том, ...