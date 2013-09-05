Вставить баннер в шаблон phpBB

HTML-версткаЗавершен5 заявок128 просмотров
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Простое задание: нужно вставить баннер в шаблон phpbb. Баннер GIF в наличии. Сделать нужно сейчас.

В ответе указывайте обязательно цену.

PHP
10 лет назад
AntonW
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Luckas
Гамоля 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$11
1 день
Выполнил работу верно и в срок. Рекомендую!
Адекватный заказчик. Никаких претензий.
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