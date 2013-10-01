Верстка, установка на OpenCart дизайна.

$250
HTML-версткаЗавершен5 заявок179 просмотров
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Задача: сверстать/установить на OpenCart дизайн из PSD.

А также выполнить настройку CMS согласно ТЗ:

каталог товара,

карточку товара,

выпадающее меню,

слайдер баннеров,

слайдер моделей+выпадающее меню,

новости, карточку новости

и прочее согласно ТЗ.

Требования:

Кроссбраузерность, валидность, h1-h3 заголовки. Идентично макету. Срочно.

OpenCart
10 лет назад
reclamare
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ocmaster
Эдуард 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$250
5 дней
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