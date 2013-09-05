Верстальщик на постоянную работу

В веб-студию требуется верстальщик. Требования к верстке прилагаю. Портфолио можно посмотреть здесь www.mlstudia.ru. В месяц 3-6 проектов. Оплата 100$ главная и 2-3 внутренние. За больший объем доплата. Срок - 3 дня.

К верстке html должны прилагаться все скрипты. За сложные скрипты доплата.