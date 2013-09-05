Верстальщик на постоянную работу

Добрый день. Нужно доработать выпадающее меню. Сайт http://gnevnaroda.org/ При нажатии на кнопку поиска (лупа в шапке), выкатывается блок с меню. При наведении на кнопку темы (политика, жкх и т.д.), справа должны появляться последние три статьи по данной ...
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В веб-студию требуется верстальщик. Требования к верстке прилагаю. Портфолио можно посмотреть здесь www.mlstudia.ru. В месяц 3-6 проектов. Оплата 100$ главная и 2-3 внутренние. За больший объем доплата. Срок - 3 дня.
К верстке html должны прилагаться все скрипты. За сложные скрипты доплата.
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