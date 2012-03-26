sharmelles

Ведение контекстной рекламы Yandex и Google, составление кампании и объявлений, настройка статистики, мониторинг. Бюджет на рекламу 5000-10000 руб.
Екатерина sharmellessharmelles
Представляю собственную студию по разработке сайтов, а также рекламное агентство, занимающееся полиграфией и изготовлением наружной рекламы.
- $250Контекстная реклама16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Есть сайт с учебными материалами. Материалы в формате .pdf. Материал представляет собой текст с картинками. Задача: перенести материалы из pdf на сайт. При этом нужно убирать лишние переносы (enter'ы) строки, сохранять отдельно картинки и потом все ...Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
В веб-студию требуется верстальщик. Требования к верстке прилагаю. Портфолио можно посмотреть здесь www.mlstudia.ru. В месяц 3-6 проектов. Оплата 100$ главная и 2-3 внутренние. За больший объем доплата. Срок - 3 дня. К верстке html должны прилагаться ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Для информационного некоммерческого портала в шапку нужно 10 тематических баннеров, темы разные, список есть. Баннеры нужно сделать уже в стиле сайта, один условный баннер уже нарисован. Стиль - коллаж, нужно совместить несколько изображений, текстовка - ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Есть проект, дизайн содержит много текста, графики минимум, практически нет. Главная и 6 внутренних.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Есть уже действующий проект - каталог товаров. Теперь к этому каталогу программируется интернет магазин. Есть дизайн в PSD, надо внести изменения в шапку, на страничку каталога, сверстать страничку корзины.HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайнер на постоянную работу. Первоначально оплата по проектно, далее оклад плюс по проектные доплаты. Присылайте портфолио и свои расценкиДизайн сайтов24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $5
Вырезать 3 изображения из 3 фотографий, обработать немногоОбработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $60
Набор иконок с номерами этапов оформления заказаИконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Требуется дизайнер для постоянного сотрудничества в небольшую веб-студию. Оплата 150 долларов за макет главной и 3х внутренних, 20 долларов за каждую следующую внутреннюю страницу. Количество проектов в месяц - 3-5 шт. Проекты, уже выполненные в студии ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Дизайн макет интернет магазина сувенировДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужно разработать 3 небольших гиф баннера, максимум 3 кадра. На кадрах - фото оборудования + лого производителя.Баннеры16 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Нужно разработать иконку для сайта строительной тематики. 1 шт.Иконки и Пиксель-арт4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно создать дизайн макет мобильной версии уже гоового сайта. Там будет меню, небольшая картинка, текст.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
10 текстов на тему металлопрокатаКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется дизайнер на полиграфию. Обязанности - создание макетов для печати. У нас имеется цифровая печатная машина. Есть свои требования к дизайну (различные отступы, припуски и т.д.) плюс требуется яркость и красочность. оплата сдельная. Тарифная сетка ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Для сайта есть карта с регионами России, в векторе, нужно сделать так, чтобы при наведении нужный регион выделялся, а при клике на регион появлялись контакты партнёра-представителя. Бюджет 50 долларов.Веб-программирование29 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Рерайт. Требования: Длина текста 2500 символов, ключевые слова - по названию текста (т.е. в тексте о трубе ключевые слова труба, труба вгп, труба х/д и т.д.), плотность 4-5%. Тексты должны быть уникальными. Некоторые тексты для рерайта я ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Дизайн для гос структуры. Бюджет 200 долларов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Дизайн на автомобильную тематику. Бюджет 150 долларов.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад