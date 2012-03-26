sharmelles

С Екатериной работать понравилось, все быстро согласовалось, отправила работу, быстро пришла оплата. В общем не то, что лишних вопросов не возникло, а я даже опомниться не успела. А что может принести еще такое удовольствие, как работа, которой почти не замечаешь? И все благодаря Екатерине. Спасибо! Рекомендую!