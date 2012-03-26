sharmelles

Екатерина sharmelles

 
35 летРоссия/Кострома
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Представляю собственную студию по разработке сайтов, а также рекламное агентство, занимающееся полиграфией и изготовлением наружной рекламы.

Отзывы фрилансеров
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
10 лет назад
10 неанимированных баннеров в шапку
Все отлично. Рекомендую.
Работа прекращена по нашей инициативе в связи с пропавшей необходимостью.
Ответный отзыв
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Сверстать несложный дизайн по PSD исходнику
Сотрудничеством с данным заказчиком доволен. С оплатой никаких проблем! Рекомендую!
Отличный исполнитель! Все вовремя, работа выполнена очень аккуратно, все наши пожелания были учтены.
Ответный отзыв
Annakms
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Вырезать 3 изображения, обработать
С Екатериной работать понравилось, все быстро согласовалось, отправила работу, быстро пришла оплата. В общем не то, что лишних вопросов не возникло, а я даже опомниться не успела. А что может принести еще такое удовольствие, как работа, которой почти не замечаешь? И все благодаря Екатерине. Спасибо! Рекомендую!
Анна, всё выполнила очень быстро, задача реализована на 100%. Рекомендую!
Ответный отзыв
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Набор иконок для сайта строительной темат., 6 шт.
Спасибо все прошло замечательно! Очень понравилось работать с Екатериной: Четки требования к заказу полная и своевременная оплата. Рекомендую!
Отличный исполнитель. Работа была выполнена практически в 1 день. Понравилось и качество работы, и общение. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
turok239
Сергей 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для turok239
Очередной раз прекрасно поработали. Большое спасибо!
Отличный исполнитель. Работаю не первый раз, очень довольна сотрудничеством.
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