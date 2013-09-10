Наполнить сайт материалами

Есть сайт с учебными материалами. Материалы в формате .pdf. Материал представляет собой текст с картинками.

Задача: перенести материалы из pdf на сайт. При этом нужно убирать лишние переносы (enter'ы) строки, сохранять отдельно картинки и потом все это заливать в админку.

В админке графический редактор по типу Microsoft Word.

Общее число страниц материалов: 956. Предлагаю разделить между двумя исполнителями.

Общий бюджет 200$ за полный объем работы.

Пример файлика для наполнения во вложении.