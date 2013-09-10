Контент-менеджер

Наполнение сайтовЗавершен12 заявок299 просмотров
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Интернет-магазину цветов требуется контент-менеджер на период выполнения проектов.

Задачи - прописывание информации на сайте магазина (область, город, комментариев на страницах товара (нужно заполнить 200 товаров и 200 продвигаемых городов теми вопросами, которые чаще всего задают клиенты), прописывание урл; для населенных пунктов России и Украины заполнить 2 поля: телефонный код и население (например для Киева нужно вписать 044 и население. Указывается в 1000).

Ответственность, оперативность, качество.

Ждем предложений с указанием стоимости ваших услуг.

10 лет назад
natalonya
Наталия 
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
danila_master
Надежда 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
Приятно и легко работать с таким людьми, как Надежда. Работу выполняет в срок, очень ответственная и аккуратная, вопросы и предложения конструктивные и по существу. Никаких претензий, только удовольствие от сотрудничества. Рекомендуем!
С Натальей приятно работать ;) - четкое ТЗ - быстрое реагирование на вопросы по заданию - работа по предоплате Рекомендую!
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