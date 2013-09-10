Интернет-магазину цветов требуется контент-менеджер на период выполнения проектов.

Задачи - прописывание информации на сайте магазина (область, город, комментариев на страницах товара (нужно заполнить 200 товаров и 200 продвигаемых городов теми вопросами, которые чаще всего задают клиенты), прописывание урл; для населенных пунктов России и Украины заполнить 2 поля: телефонный код и население (например для Киева нужно вписать 044 и население. Указывается в 1000).

Ответственность, оперативность, качество.

Ждем предложений с указанием стоимости ваших услуг.