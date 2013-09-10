Добавить контент на сайт JOOmla сайт artim116.ru нужно разместить две дополнительные страницы на сайте по фундаменту и вентиляции, весь контент предоставим срок 1 день, работа не сложная для специалистов джумла.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазину цветов требуется контент-менеджер на период выполнения проектов.
Задачи - прописывание информации на сайте магазина (область, город, комментариев на страницах товара (нужно заполнить 200 товаров и 200 продвигаемых городов теми вопросами, которые чаще всего задают клиенты), прописывание урл; для населенных пунктов России и Украины заполнить 2 поля: телефонный код и население (например для Киева нужно вписать 044 и население. Указывается в 1000).
Ответственность, оперативность, качество.
Ждем предложений с указанием стоимости ваших услуг.
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