Наполнение сайта .

Цель: Работа над разделом женского сайта. Требования в порядке убывания значимости: - Знание данной тематики, чтобы уметь различать достоверную информацию от взятой "из головы“. - Нацеленность на долгосрочное сотрудничество. Те, кому нужна работа на неделю, две или месяц ...