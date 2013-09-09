Контент-менеджер

$1000
Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок340 просмотров
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Требуется контент-менеджер в новый, быстро развивающийся проект HauteHipsters.com.

Обязанности:

- наполнение каталога товарами через ссылки на сторонние интернет-магазины (с переводом на русский и без)

- ведение базы данных товаров, хранение информации с изображениями

Требования:

- английский на уровне грамотного перевода на русский язык описаний товаров

- навыки быстрого поиска в Интернете

- интерес к онлайн-шопингу

- аналогичный опыт работы

- умение подобрать качественное изображение

- знание pinterest

Условия:

- удаленная работа

- минимум 5 часов в день, ежедневно

- зарплата 0.5$/товар без перевода и $1/товар с переводом

Нам нужен грамотный, легко обучаемый специалист, готовый расти с развитием проекта.

10 лет назад
skaisy
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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