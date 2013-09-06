Здравствуйте!

Необходимо быстрои оперативно за 1-2 дня наполнить сайт контентом.Картинки, описания. Вам дается доступ к анкете, Вы выбираете данные, заполняете. Сайт-одностраничник сделан на конструкторе. Особых знаний не нужно, верстать ничего не надо.Просто заполняете данные их анкеты. Оплата 100-200 рублей за час работы.

Работы часов на 10-15. Все зависит от вашей оперативности.

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Сложного ничего нет в работы.Но опыт приветствуется и Быстрота. Умеете работать быстро получите премию!!

В заявках оставляем ваш скайп и почту.