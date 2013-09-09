Наполнение каталога

Необходимо наполнение сайта по всем разделам. Всего около 30 страниц. Тексты готовы, всю информацию предоставим. Адрес сайта www.ctcgroup.kz Так же необходимо будет провести инструктаж сотрудника нашей компании по дальнейшему наполнению и администрированию сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо наполнить каталог интернет магазинов по списку ссылок. Схема наполнения:
1) Заходите в CMS
2) Жмете - магазин "Добавить"
- выбираете категорию
Копируете по ссылке:
- название интернет-магазина
- URL сайта
- адрес
- телефон
- ссылки на социальные сети, если такие имеются (вконтакте, фейсбук, твиттер).
3) Придумываете:
- описание компании от 3-5 предложений (можно рерайт, но не менее 95%)
- несколько тегов 2–5
4) Вводите адрес на Яндекс карте, жмете "найти" (затем щелкаете двойным щелчком на том месте где Яндекс поставит флажок, должна появиться рамка с описанием инетрнет-магазина, только в этом случае карта отобразится при добавлении объекта)
5) Делаете скриншот для иконки компании по подобию тех что на сайте.
6) Жмете кнопку добавить
Пробный объект: http://www.ulmart.ru
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