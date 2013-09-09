Наполнение каталога

Необходимо наполнить каталог интернет магазинов по списку ссылок. Схема наполнения:

1) Заходите в CMS

2) Жмете - магазин "Добавить"

- выбираете категорию

Копируете по ссылке:

- название интернет-магазина

- URL сайта

- адрес

- email

- телефон

- ссылки на социальные сети, если такие имеются (вконтакте, фейсбук, твиттер).

3) Придумываете:

- описание компании от 3-5 предложений (можно рерайт, но не менее 95%)

- несколько тегов 2–5

4) Вводите адрес на Яндекс карте, жмете "найти" (затем щелкаете двойным щелчком на том месте где Яндекс поставит флажок, должна появиться рамка с описанием инетрнет-магазина, только в этом случае карта отобразится при добавлении объекта)

5) Делаете скриншот для иконки компании по подобию тех что на сайте.

6) Жмете кнопку добавить

Пробный объект: http://www.ulmart.ru