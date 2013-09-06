Наполнение сайта

Наполнение сайтовЗакрыт22 заявки312 просмотров
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Необходимо наполнение сайта по всем разделам.

Всего около 30 страниц. Тексты готовы, всю информацию предоставим.

Адрес сайта www.ctcgroup.kz

Так же необходимо будет провести инструктаж сотрудника нашей компании по дальнейшему наполнению и администрированию сайта.

10 лет назад
Xarix1
39 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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