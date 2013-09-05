Внести поправки на сайт

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centr-photo.ru

На главной – там где баннер большой – заменить фотографии

Добавить отзывы или их обновить

Мы в соц сетях – заменить ссылку на вконтакте, убрать скайп, добавить фейсбук и твиттер

Мы предоставляем спектр услуг – добавить тексты (предоставляем)

Портфолио – обновить (фото предоставим)

Сотрудничество – заменить текст

Добавить раздел Статьи, добавить О нас или О компании, Вопросы – Ответы и тп. – там, где можно будет размещать тексты

Там где картинки – где мы находимся и скидка – заменить на другие картинки/баннеры

пишите свою цену и сроки!