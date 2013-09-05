Внести поправки на сайт

Здравствуйте! Для сайта "О ремонте и обустройстве квартир" на регулярной основе требуется дизайнер-иллюстратор. Работа заключается в создании иллюстраций к статьям. Плачу через webmoney. По 60 WMR (рублей) за каждую законченную иллюстрацию. В неделю могу обеспечить заказ на 10-20 иллюстраций. Минимальные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внести правки на сайт (cms неизвестна)
На главной – там где баннер большой – заменить фотографии
Добавить отзывы или их обновить
Мы в соц сетях – заменить ссылку на вконтакте, убрать скайп, добавить фейсбук и твиттер
Мы предоставляем спектр услуг – добавить тексты (предоставляем)
Портфолио – обновить (фото предоставим)
Сотрудничество – заменить текст
Добавить раздел Статьи, добавить О нас или О компании, Вопросы – Ответы и тп. – там, где можно будет размещать тексты
Там где картинки – где мы находимся и скидка – заменить на другие картинки/баннеры
пишите свою цену и сроки!
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