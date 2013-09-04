Собрать email по списку сайтов

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Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок249 просмотров
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Количество сайтов 305.

10 лет назад
velizarov
Владимир 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Windfox
28 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Управление сайтом

    $150

    Необходим человек который будет заниматься наполнением сайта. Битрикс. С хорошей дизайнерской составляющей. Человек который сможет понять задание и отразить его в сайте. Дизайнерские навыки. Коммуникабельный. Ответственный. Быстро идущий на контакт и быстро делающий работу. Креативный. ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо наполнение интернет-магазина на WP

    Необходимо наполнение интернет-магазина на WordPress. ~400 товаров Добавляем главную картинку товара, 1-2 миниатюры и название товара берем из названия картинки. Ничего сложного, главное иметь опыт работы с WordPress. Сроки 2-3 дня, предлагайте цену.

    Наполнение сайтов28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение на спортивных форумах

    $250

    Требуется человек для продвижение бренда на спортивных форумах и блогах (комментарии, информация, общение) Задачи: 1. поиск всех спортивных форумов 2. Размещение комментариев по продукту 3. Ответы пользователям

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести информацию на сайт

    Нужно вбить информацию в сайт с сохранением структуры сайта старого Информация часть есть уже в сверстанных макетах, нужно только вбить в cms код + часть надо найти (картинки+ немного текста). Работу нужно сделать сегодня до ночи ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент-менеджер для постоянного сотрудничества.

    Для постоянного сотрудничества нужен толковый и надежный контент-менеджер. Частичная занятость. Вы будете работать с несколькими проектами. На каждый нужно будет уделять около 2-3 часа в неделю. Иногда больше, иногда меньше. В ваши обязанности будет входить: ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    $14

    Хочу предложить постоянное сотрудничество по наполнению ИМ. Магазин на Webasyst Shop-Script Расценки на услуги контент-менеджера Работа с товарами (цены за 1 товар/артикул) Обработка прайса (наименование, доп.хар-ки) – 3 руб. (если поиск позиций, то 4 руб.) Добавление фотографий (из данного источника, ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Заполнение информацией туристического маршрута.

    Требуется наполнить информацией места показа по туристическому маршруту по представленной форме. В основном это популярные для туристов места в городе (парки, архитектура, исторические места, концертные холлы и пр.) и за городом, а так же места ...

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент менеджер для сайта

    $500

    Ресурсам посвященным автомобильной тематике необходим - администратор - контент менеджер. В обязанности которого входит: 1. Наполнение новостных лент 3-х сайтов. 2. Проверка - правка информации о продукции, кредитных условиях итд 3. Написание обзоров, тематических статей на авто тематику. 4. Ведение ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад