Собрать email по списку сайтов

Необходим человек который будет заниматься наполнением сайта. Битрикс. С хорошей дизайнерской составляющей. Человек который сможет понять задание и отразить его в сайте. Дизайнерские навыки. Коммуникабельный. Ответственный. Быстро идущий на контакт и быстро делающий работу. Креативный. ...
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Таблица сайтов в Excel.
Нужно зайти на сайт и заполнить поле email в таблице.
Количество сайтов 305.
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