Наполнение интернет-магазина

Требуется наполнить информацией места показа по туристическому маршруту по представленной форме. В основном это популярные для туристов места в городе (парки, архитектура, исторические места, концертные холлы и пр.) и за городом, а так же места ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Хочу предложить постоянное сотрудничество по наполнению ИМ.
Магазин на Webasyst Shop-Script
Расценки на услуги контент-менеджера
Работа с товарами (цены за 1 товар/артикул)
Обработка прайса (наименование, доп.хар-ки) – 3 руб. (если поиск позиций, то 4 руб.)
Добавление фотографий (из данного источника, и если 1–2 фото) – 1 руб.
Добавление фотографий (поиск источника – другие ИМ, Яндекс.Картинки, а так же если фото больше 2х у большинства товаров) – 3 руб.
Добавление описания – 2 руб.
Указание сопутствующих товаров – 2 руб.
ИТОГО: 8–11 руб. за позицию
объем работы постояный
Для начала 50 позиций
Обработка прайса (наименование, доп.хар-ки) с поиском позиций — 4 руб.
Добавление фотографий (из данного источника, и если 1–2 фото) – 1 руб.
Добавление описания – 2 руб.
Указание сопутствующих товаров – 2 руб.
450 руб.
Мне удобно оплачивать на Яндекс.Деньги в рублях
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