Наполнение интернет-магазина

$14
Наполнение сайтовЗавершен16 заявок363 просмотра
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Хочу предложить постоянное сотрудничество по наполнению ИМ.

Магазин на Webasyst Shop-Script

Расценки на услуги контент-менеджера

Работа с товарами (цены за 1 товар/артикул)

Обработка прайса (наименование, доп.хар-ки) – 3 руб. (если поиск позиций, то 4 руб.)

Добавление фотографий (из данного источника, и если 1–2 фото) – 1 руб.

Добавление фотографий (поиск источника – другие ИМ, Яндекс.Картинки, а так же если фото больше 2х у большинства товаров) – 3 руб.

Добавление описания – 2 руб.

Указание сопутствующих товаров – 2 руб.

ИТОГО: 8–11 руб. за позицию

объем работы постояный

Для начала 50 позиций

Обработка прайса (наименование, доп.хар-ки) с поиском позиций — 4 руб.

Добавление фотографий (из данного источника, и если 1–2 фото) – 1 руб.

Добавление описания – 2 руб.

Указание сопутствующих товаров – 2 руб.

450 руб.

Мне удобно оплачивать на Яндекс.Деньги в рублях

10 лет назад
rka11
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
P_Andrey
Андрей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$15
1 день
Очень довольна работой Андрея. Внимательно прочитал задание, задал пару конкретизирующих вопросов и приступил к работе. Никаких лишних вопросов "А это как? а это где?". Посмотрел как сделано на сайте и делает по аналогии. Такой контент-менеджер действительно облегчает работу по наполнению магазина! Еще раз спасибо за ваш труд.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству. Четко сформулированная задача, быстрая проверка и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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