Наполнение интернет-магазина

Очень довольна работой Андрея. Внимательно прочитал задание, задал пару конкретизирующих вопросов и приступил к работе. Никаких лишних вопросов "А это как? а это где?". Посмотрел как сделано на сайте и делает по аналогии. Такой контент-менеджер действительно облегчает работу по наполнению магазина! Еще раз спасибо за ваш труд.