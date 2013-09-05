Наполнение сайта (копировать - вставить)

На сайт с поздравительной тематикой требуеться человек который будет добавлять поздравления из интернета (список от куда добавлять я предоставлю) ,работа чисто копировать вставить текст в нужную категорию (смс сайта DLE) , Добавлять поздравления нужно строго по 1 поздравлению в каждую категорию где еще небыло поздравлений, оплата не по количеству символов а по количеству добавленных новостей (тоесть поздравлений) 5 центов = 1 поздравление, объем работы гдето по 200-300 поздравлений в неделю