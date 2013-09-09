Задача: развитие туристического форума размещением вопросов и ответов, надолго. Форум действующий, есть реальные активные пользователи, вы будете не одиноки! :) Требования к кандидату: – ответственность, аккуратность, грамотный русский язык, – личный опыт общения ...
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Есть 27 сайтов для которых нужно создать отчеты в Яндекс.Метрике. Отчеты определенной формы и содержания. Пример я покажу выбранным испонителям.
Желателен опыт работы с метрикой.
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