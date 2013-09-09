Создать отчеты в Яндекс.Метрике

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок176 просмотров
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Есть 27 сайтов для которых нужно создать отчеты в Яндекс.Метрике. Отчеты определенной формы и содержания. Пример я покажу выбранным испонителям.

Желателен опыт работы с метрикой.

10 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
vinser85
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
2 дня
Сотрудничеством остался доволен. Все сделано качественно и быстро.
Очень доволен сотрудничеством, своевременная оплата, буду рад новым заказам.
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