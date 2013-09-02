Перенос базы из одной таблицы в другую.

Имеется выгрузка из базы Альфы эксель файл с примерно 1700 позициями. Надо перенести все колонки, в другой эксель файл с другими вариантам наполнения с разносом по соответствующим колонкам. К примеру, в исходной таблице описание, артикул, размер и цвет в одной ячейке - а в конечной надо это разносить по разным ячейкам в таблице и т.п.

Предлагайте ваши сроки и цены.

Пример исходного файла прикрепил.