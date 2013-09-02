Наполнение интернет-магазина товарами

Нужно перенести статьи с сайта http://artim.ru/ на joomla на сайт c собственной cms http://artim.mb-dev.ru/ - внешний вид cms - http://f3.s.qip.ru/10KPoq1Y4.png Нужно по списку в приложении составить соответствие ссылок старых к новым, а сами статьи из списка ...
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Необходимо наполнить Интернет-магазин товарами. ссылка на категории товаров будут выданы при личной переписке. необходимо соблюдать 100% точность.
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