prostor-chp

Михаил prostor-chp

 
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Системное администрирование, мониторинг 24x7
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Отзывы заказчиков
Alissmanik
Елена 
64 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$450
0 баллов
10 лет назад
Компонент реферальной системы для Joomla
Протянул время,ничего не сделал и исчез. Вернул только половину аванса.
nicwebn
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
0 баллов
10 лет назад
Сделать клон сайта
Все сроки прошли, исполнитель не появляется даже. Крайне не рекомендую!
uarichs
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$250
8 баллов
10 лет назад
Сделать копию сайта (на opencart)
Сделал все в полном объеме, правда со временем немного рассчитали, но за такую цену и такой объем - оправдано! Разбирается в своем деле!
webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Сделать магазин на Joomla по psd макетам
Хороший мастер
Rafael1980
Никита 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов(-2)
$70
10 баллов
10 лет назад
Настройка доставки в интернет-магазине
Отличная работа,всем советую сотрудничать с этим человеком)
Работой с Никитой очень доволен. Четко поставленное ТЗ, быстрая оплата и принятие работы. Всем советую работать с данным заказчиком.
Ответный отзыв
Интернет-магазины
7 отзывов(-1)
от $70
от 100 дней
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7 отзывов(-2)
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Системное администрирование
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Наполнение сайтов
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от 50 дней
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Тестирование сайтов
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Управление проектами
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