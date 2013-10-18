Михаил prostor-chpprostor-chp
41 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Интернет-магазин профессиональной косметики149 просмотров
- Http://podarkof.ru/142 просмотра
- Http://city-watch.ru169 просмотров
- Новые технологии строительства153 просмотра
- Слим Альянс139 просмотров
- Наркологические реабилитационные центры110 просмотров
- СибГидропоника118 просмотров
Отзывы заказчиков
$450
0 баллов
10 лет назад
Протянул время,ничего не сделал и исчез. Вернул только половину аванса.
$250
0 баллов
10 лет назад
Все сроки прошли, исполнитель не появляется даже. Крайне не рекомендую!
$250
8 баллов
10 лет назад
Сделал все в полном объеме, правда со временем немного рассчитали, но за такую цену и такой объем - оправдано! Разбирается в своем деле!
$150
10 баллов
10 лет назад
Хороший мастер
$70
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа,всем советую сотрудничать с этим человеком)
Ответный отзыв
Работой с Никитой очень доволен. Четко поставленное ТЗ, быстрая оплата и принятие работы. Всем советую работать с данным заказчиком.
Интернет-магазины
7 отзывов(-1)
от $70
от 100 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
7 отзывов(-2)
от $50
от 70 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
5 отзывов(-1)
от $15
от 25 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $150
от 200 дней
нет рейтинга
Системное администрирование
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $70
от 100 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $50
от 50 дней
нет рейтинга
Служба поддержки
нет отзывов
от $200
от 30 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $30
от 50 дней
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $100
от 10 дней
нет рейтинга