Alissmanik

Елена Alissmanik

 
65 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Нуждаюсь в тех. поддержке,рекламе и раскрутке сайта,жел. дизайн.

Отзывы фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сделать 2 баннера и фон для страницы сайта
Было приятно работать с Еленой. Задача поставлена четко, оплата совершена в срок. Спасибо.
С Дмитрием работаю уже не первый раз. Мне нравится его отношение и творческий подход к заданиям. Все выполняет быстро и качественно. Рекомендую, как отличного исполнителя.
Ответный отзыв
White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Изготовление баннеров
Очень нравится работать с Еленой. Прекрасный клиент, знает чего хочет, всегда на связи, доступно излагает свои мысли. Желаю успехов и процветания вашему бизнесу.
Удивительно понятливый и исполнительный человек, делает больше,чем требуется и всегда идет на встречу! Буду и дальше продолжать с ним сотрудничество и рекомендовать его своим знакомым! Большое вам спасибо Дмитрий!
Ответный отзыв
White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Сделать два баннера
Очень приятный, общительный клиент. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень понравилось работать с Дмитрием. Заказ выполнил быстро и качественно. Отличная работа! Буду продолжать с ним работать и дальше!
Ответный отзыв