Alissmanik

Есть готовый сайт и хорошая админка, надо поменять шаблон на сайте(есть готовый шаблон с элементами дизайна), откорректировать меню и добавить пункты, т.е. переделать сайт в соответствии с ТЗ. Скрипты сделаны на PHP, убрать все ненужное ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Сделать 2 баннера для игрового сайта и фон для текста.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Сделать 2 баннера для игрового сайта и фон для текста.Баннеры4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Написать новый компонент реферальной системы или исправить старый для сайта на Joomla соответственно новому ТЗ, нужен также качественный дизайн сайта.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $250
Мой проект имеет свою специфику и требует правильного проведения рекламной кампании, реклама должна быть направлена на целевую аудиторию, по темам заработок в интернете,сетевой маркетинг. Прошу откликаться только тех, кто знаком с данной тематикой и понимает ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужна помощь в администрировании сайта. Сервер Linux VPS. Консультирование по вопросам ведения сайта. Предварительно собеседование в Skype.Прочее9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Изготовление 2-х баннеров. Рамеры 1.468 на 60 и 2. 250х250Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Очень срочно надо сделать два баннера для проекта. Подробности обсудим в Skype - Alissa525918Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад