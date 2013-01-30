Реклама сайта

Мой проект имеет свою специфику и требует правильного проведения рекламной кампании, реклама должна быть направлена на целевую аудиторию, по темам заработок в интернете,сетевой маркетинг. Прошу откликаться только тех, кто знаком с данной тематикой и понимает где и как можно размещать рекламу. Тем у кого есть свои выкупленные рекламные площадки на крупных форумах о заработках, буду отдавать предпочтение. Вопросы пишите в личку.