Менеджер по контекстной рекламе (можно без опыта)

В нашу команду на постоянную удаленную работу - требуется ответственный сотрудник (без опыта работы) с аналитическим складом ума.

Если Вы внимательны, усидчивы, владеете хорошим грамотным письмом и хотите стать востребованным специалистом, с возможностью работать из любой точки мира - эта вакансия для Вас.

Удаленная работа с 9.00 до 18.00 (время работы может варьироваться по договоренности).

Если у Вас нет опыта работы в контекстной рекламе - наша компания организует обучение работе с системами контекстной рекламы, обучающие семинары и сдачу экзаменов на сертификаты Яндекс.Директ, Бегун и Гуугл.Адвордс. По результатам успешной работы и сдачи экзаменов - трудоустройство в компанию.

На период обучения (2-3 мес.) - оклад 15 000 - 18 000р., после успешной сдачи экзаменов - по ставке для менеджера контекстной рекламы.