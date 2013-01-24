Доброго времени суток! Необходимо создать грамотную кампанию в контексте. Тематика: Продажа: горные лыжи, сноуборды, крепления горнолыжные и сноубордические. Сайт по которому надо будет работать: crail.ru
Исполнитель для ведения конт. рекламных кампаний
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа удалённо.
Ведение и контекстных рекламных кампаний.
3 тыс. руб. за каждую кампанию в каждой рекламной системе, 10 проектов в месяц. Итого около 30 тыс. руб. в месяц.
Бюджет на рекламную кампанию выделяется отдельно.
Подробное описание вакансии в прикреплённом аудиофайле.
Дополнительная информация:
Быстрый способ понять — для вас ли эта вакансия:
вы должны хорошо понимать смысл всех перечисленных ниже терминов.
Яндекс Директ, Google AdWords, Begun, PPC, PPA, приземляющая страница, конверсия, лид, лидогенерация, продающие триггеры, CTR, стратегия рекламной кампании, автофокус, автобюджет, автоброкер, аукцион ставок, таргетинг, стоп-слова, тип соответствия ключевого слова, ставка, ODC (Offer, Deadline, CallToAction), релевантность ключевой фразы, медиаплан, A/B тестирование.
Обязанности:
Анализ особенностей бизнеса заказчика и составление медиапланов для заказчиков.
Анализ рекламных кампаний конкурентов заказчика.
Составление и ведение рекламных кампаний (Яндекс Директ, Google AdWords, Бегун).
Добавление минус-слов. Постоянное тестирование эффективности различных текстов объявлений.
Добавление новых рекламных объявлений и ключевых фраз.
Внесение предложений по доработке приземляющих страниц. Формирование технических заданий программисту на изменение существующих приземляющих страниц и создание новых.
Оплата:
3 тыс. рублей за проект. В месяц около 10 проектов. Около 30 тыс. руб. в месяц.
Бюджет на рекламу выделяется отдельно.
Тестовое задание:
Провести аудит контекстной рекламной кампании в системе Яндекс Директ.
Выгрузка кампании находится в прилагаемом файле.
Составить список ошибок данной кампании, предложить пути их преодоления.
Предложить стратегию дальнейшего ведения данной рекламной кампании, а также предложить другие рекламные кампании по тематике сайта и их стратегии (кратко).
Провести аудит приземляющей страницы, выявить ошибки, предложить изменения на приземляющей странице.
Результаты выслать на почту: [email protected]
- Похожие заказы
- $50Контекстная реклама8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется человек для публикации коротких сообщений с ссылкой на наш сайт на досках объявлений. Текст с ссылкой будет выглядеть что-то типа такого: Снять номер в гостинице недорого - и ссылка на сайт. Нужно опубликовать на 100 разных ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Работа для фрилансера. Есть Интернет - магазин Продажи предметы интерьера. Посещаемость 100 человек в день. Хочу 2500 человек в день. Раскрутка по рекламе, SEO и т.д. Предлагайте ваши варианты и цену.Контекстная реклама24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Всем здравствуйте, требуется настроить рекламные компании в google и yandex 10$ за каджую!Контекстная рекламанет заявокЗакрыт11 лет назад
Для интернет-магазина, занимающегося торговлей товарами для дома (обогреватели, увлажнители) и сада (отпугиватели) и пр.требуется грамотная настройка 500 Нч и СЧ в директе и на гугле для контекстной рекламы. просьба сразу указывать хотя бы примерную цену. p.s. ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Салон красоты География СВАО Москва. Возможна работа по контексту и сео с различными исполнителями. --------------- КОНТЕКСТ --------------- Настройка и ведение компании по контексту. Тем, кто оставляет заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО: -рекомендуемый месячный бюджет; -ожидаемое кол-во целевых переходов при этом бюджете; -похвастаться своими CTR и ценами на ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1150
Хотите ли вы: - Зарабатывать нормальные деньги? - Иметь постоянную работу удалённо? - Делать интересные задачи, быстро развиваться, получать у профессионалов бесценный опыт в интернет маркетинге? - Иметь перспективы переехать в Москву на высокооплачиваемую должность? Если да, то в быстро ...Контекстная реклама8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Для сайта nadejda63.ru нужна настроенная рекламная кампания на Adwords. Составить ключевые слова согласно контенту на сайте. Составить рекламные объявления. Настроить в соответствии параметры таргетинга с моими требованиями.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Организации производящей и распространяющей женскую одежду под собственной торговой маркой требуется грамотный специалист, крайне желательно с юр. лицом, для организации и управления контекстной рекламой в сети Интернет (Яндекс.Директ, возможно Google Ad.): * составление рекламных объявлений по ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Проект "Качественно подобрать ключевые слова для Интернет-магазина" Описание: подобрать ключевые слова для Интернет-магазина, отчет должен быть предоставлен в табличном виде, с указанием ключевого слова и количества запросов через наиболее популярные поисковые системы, с разбивкой по Москве, ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад