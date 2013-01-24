Исполнитель для ведения конт. рекламных кампаний

Работа удалённо.

Ведение и контекстных рекламных кампаний.

3 тыс. руб. за каждую кампанию в каждой рекламной системе, 10 проектов в месяц. Итого около 30 тыс. руб. в месяц.

Бюджет на рекламную кампанию выделяется отдельно.

Подробное описание вакансии в прикреплённом аудиофайле.

Дополнительная информация:

Быстрый способ понять — для вас ли эта вакансия:

вы должны хорошо понимать смысл всех перечисленных ниже терминов.

Яндекс Директ, Google AdWords, Begun, PPC, PPA, приземляющая страница, конверсия, лид, лидогенерация, продающие триггеры, CTR, стратегия рекламной кампании, автофокус, автобюджет, автоброкер, аукцион ставок, таргетинг, стоп-слова, тип соответствия ключевого слова, ставка, ODC (Offer, Deadline, CallToAction), релевантность ключевой фразы, медиаплан, A/B тестирование.

Обязанности:

Анализ особенностей бизнеса заказчика и составление медиапланов для заказчиков.

Анализ рекламных кампаний конкурентов заказчика.

Составление и ведение рекламных кампаний (Яндекс Директ, Google AdWords, Бегун).

Добавление минус-слов. Постоянное тестирование эффективности различных текстов объявлений.

Добавление новых рекламных объявлений и ключевых фраз.

Внесение предложений по доработке приземляющих страниц. Формирование технических заданий программисту на изменение существующих приземляющих страниц и создание новых.

Оплата:

3 тыс. рублей за проект. В месяц около 10 проектов. Около 30 тыс. руб. в месяц.

Бюджет на рекламу выделяется отдельно.

Тестовое задание:

Провести аудит контекстной рекламной кампании в системе Яндекс Директ.

Выгрузка кампании находится в прилагаемом файле.

Составить список ошибок данной кампании, предложить пути их преодоления.

Предложить стратегию дальнейшего ведения данной рекламной кампании, а также предложить другие рекламные кампании по тематике сайта и их стратегии (кратко).

Провести аудит приземляющей страницы, выявить ошибки, предложить изменения на приземляющей странице.

Результаты выслать на почту: [email protected]