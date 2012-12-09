9817471986

Константин 9817471986

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
svetskiygumanizm
Ирина Иванова 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Тексты для сайта студии дизайна интерьеров
Спасибо огромное Константину за своевременную оплату, четкие указания, приятное сотрудничество! Всегда хочется иметь дело именно с такими заказчиками!
Заказывал у Ирины статьи по тематике интерьеров. В общей сложности более 20 текстов по 2000 знаков каждый. Ирина оказалась отличным исполнителем. За короткое время она смогла достаточно глубоко погрузиться в тематику каждой из заказанных статей. Все задания выполнялись точно и в срок. Тексты, при проверке на дубликаты в Интернете, показали чрезвычайно высокую степень уникальности. Подача материала была лëгкой и полной, вызывающей доверие к авторитетности источника. Спасибо Ирине за проделанную работу! Продолжаю с ней регулярное сотрудничество.
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