9817471986

(!) Сразу указывайте стоимость и сроки! Заявки без стоимости из сроков будут ОТКЛОНЕНЫ без рассмотрения! Сайт goo.gl/2VT3B9 Перечень правок находится в прилагаемом файле. От вас нужно указание стоимости каждой из правок и сроков по ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На задание откликаться только если знаете правила создания Landing Page от Бизнес Молодости. Сайт, для которого нужна LP: bit.ly/10pNQ6I На LP должны присутствовать примерно такие же элементы, как на bit.ly/1625SJT. ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Тексты сообщений готовы, я их Вам предоставлю. Нужно искать форумы и сайты определённой тематики и размещать на них по 5 постов в день. За каждый размещённый пост готов платить по 10 рублей. Т.е. в день ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть 13 ключевиков. Для каждого из них нужно написать 20 рекламных объявлений, которые будут размещаться на форумах. Длина каждого объявления не менее 500 символов (4-6 предложений). В объявлении обязательно должен быть один раз использован ключевик. Ключевики ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Рекомендую откликаться на задание, если только Вы знаете, что такое анкоры и имели опыт их написания. Анкоры будут размещаться НЕ на Сапе. Они будут поститься на форумах. Поэтому фактически нужно писать небольшие (4-6 предложений) текстовые объявления. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Рекомендую откликаться на задание, если только Вы знаете, что такое анкоры и имели опыт их написания. Например, если Вы писали анкоры для Сапы. В данном случае нужно писать те же анкоры, но только околоссылочный текст должен ...Закрыт10 лет назад
Сайт: bit.ly/10pNQ6I Есть форма обратной связи, она в прилагаемом файле (макет вышлю отдельно на почту). На сайте сейчас установлена предыдущая версия этой формы. Счётчик обратного отсчёта для новой формы взят с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Рекомендую откликаться на задание, если только Вы знаете, что такое анкоры и имели опыт их написания. Есть тестовое задание - написать 5 анкоров с чистым вхождением для одного из следующих ключевиков: дизайн интерьера дизайн интерьера загородного дома дизайн интерьера ...Закрыт10 лет назад
- $500
150 руб. за 2000 знаков. Нужно писать статьи, подбирать для каждой из них 3 картинки и размещать статьи на сайте. Тестовое задание: 1000 знаков по теме «дизайн интерьера квартиры-студии». Отправляйте на почту, указанную в моих контактных данных на weblancer.net. В ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт: bit.ly/12V0iXT На главной странице этого сайта есть элементы: - "Почему выбирают нас?" - "Что подтверждает качество..." - "Особенности нашего подхода к..." - Форма "Рассчитать стоимость...". Нужно их творчески скопировать и сделать дизайн аналогичных ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $17
Дано: сайт pestova.me Пагинация настроена с помощью плагина Ditto. Сейчас URL: /blog&start=6 Надо URL: /blog/2 Кроме того, URL /blog&start=0 и /blog ведут на одну страницу. Надо, чтобы остался только /blog Так надо сделать для страниц: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужно будет писать по 2-3 текста в неделю. Объём: 2000 знаков. Всего текстов будет около 100. Тестовое задание: 1000 знаков по теме "дизайн детской комнаты". Результат присылайте на [email protected]Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
ТЗ в приложении. Выполнять строго в последовательности, указанной в ТЗ. В ответе пишите сроки. Без предоплаты. Возможна оплата частями.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $26
SEO-копирайтинг: 8 статей по охране объектов недвижимости по 2000 знаков каждая. Плачу 150 руб. за 2000 тыс. знаков. Тестовое задание: 1000 знаков на тему "Пультовая охрана квартиры". Текст присылайте на почту: [email protected] Понравится - оплачу и продолжим работу.Закрыт11 лет назад
- $100
Задание только тем, кто из СПб и кто есть ВКонтакте: Суть задания: делать приглашения своим друзьям вступить в группу. Как это сделать: 1. Идем в группу ВКонтакте http://vk.com/pestova_design, и жмете "Вступить в группу". 2. После этого рассылаете ...Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Работа удалённо. Ведение и исполнение проектов по внутренней оптимизации сайтов. 3 тыс. руб. за проект, 10 проектов в месяц. Итого около 30 тыс. руб. в месяц. Дополнительная информация: Быстрый способ понять — для вас ли ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Работа удалённо. Ведение и контекстных рекламных кампаний. 3 тыс. руб. за каждую кампанию в каждой рекламной системе, 10 проектов в месяц. Итого около 30 тыс. руб. в месяц. Бюджет на рекламную кампанию выделяется отдельно. Подробное ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Работа удалённо. Ведение и исполнение проектов по внутренней оптимизации сайтов. 3 тыс. руб. за проект, 10 проектов в месяц. Итого около 30 тыс. руб. в месяц. Подробное описание вакансии: http://youtu.be/tyOlgMBhYik Дополнительная информация: Быстрый способ понять - ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Если у вас есть аккаунт на Хабре, то это задание для вас. Требуется разместить заказную статью. Ваш текущий уровень кармы не важен. Стоимость: 500 руб.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Тексты для сайта студии дизайна интерьеровКопирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад