Правки сайта на MODx Evo 1.0.7

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Перечень правок находится в прилагаемом файле.

От вас нужно указание стоимости каждой из правок и сроков по каждой из правок, а также совокупной стоимости всех работ.