В джанго-проекте нужно натянуть готовую верстку на бек с частичной доработкой бека. Учебный сайт. На сайте предусмотрено 3 уровня пользователей с разными возможностями: manager, преподаватель, студент.
Оптимизация скриптов сайта на DLE
Требуется оптимизация скриптов сайта на DLE - в данный момент сайт отключили так как при норме до 3% загрузки CPU у хостера, данный сайт давал 8-10% нагрузки.
Посещаемость сайта небольшая, поэтому видимо дело в скриптах.
Прошу при заявках сразу указывать стоимость и примерные сроки.
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